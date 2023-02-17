Защитник «Шинника» ответил на вопрос о реакции Евсеева на драку с украинскими футболистами
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«У нас сейчас, так скажем, выходные, и мы ещё не виделись с Вадимом Валентиновичем после всей этой ситуации. Но он не откладывает никогда такие разговоры. Он за Россию! Я так думаю, что он гордится», — приводит слова Семейкина РИА Новости.
13 февраля российские и украинские футболисты устроили драку в одном из отелей Турции.
В «Шиннике» заявили, что российские игроки не были инициаторами конфликта с украинцами.
«Шинник» выступает в Первой лиге чемпионата России по футболу. «Минай» из одноимённого села Закарпатской области играет в Украинской премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Карим Халили одержал победу в общем зачёте спринтерских гонок Кубка России.