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Плющенко: когда говорят, что выступление под нейтральным флагом — предательство, мне просто смешно

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российским спортсменам необходимо воспользоваться возможностью выступать под нейтральным флагом.
Плющенко: когда говорят, что выступление под нейтральным флагом — предательство, мне просто смешно
  • РИА Новости

«Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно. Спортивный век очень короток. Если есть возможность выступить на соревнованиях, ею нужно воспользоваться», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Он отметил, что все и так прекрасно будут знать, какую страну представляют российские спортсмены.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не станет рассматривать заявления Евгения Плющенко на соответствие кодексу этики организации.

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