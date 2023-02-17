Прудников: Черчесов мог бы с успехом работать в ведущих европейских клубах

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников оценил шансы главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова поработать в топовых европейских командах.

«Смог бы Черчесов работать в топ клубе в Европе? Он работал в Европе, может быть, и не в грандовых командах и не в суперкрутых чемпионатах, но занимал первые места. Поэтому почему бы и нет?» — сказал Прудников «Матч ТВ».

По его мнению, «Ференцварошу» вполне по силам одержать победу в Лиге Европы сезона-2022/23.

«Ну, в этом турнире в принципе любая команда, которая проходит в определенную стадию, сильна и может выиграть», — заключил Прудников.

«Ференцварош» в сезоне-2021/22 с Черчесовым выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. Клуб из Будапешта вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Команда узнает соперника по 1/8 финала турнира 24 февраля. Во внутреннем чемпионате «Ференцварош» уверенно лидирует с 45 очками после 19 туров.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношениях с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым.