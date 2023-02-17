Чесноков считает игру Кудерметовой неудобной для первой ракетки мира Свёнтек

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил выступление Вероники Кудерметовой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе (Катар).

«Есть игроки вроде Юлии Путинцевой, которые предпочитают вести розыгрыш, против них полячка чувствует себя как рыба в воде. Больше шансов, конечно, будет у Свёнтек, но не сто процентов, думаю, будет хороший матч», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Кудерметова 16 февраля со счетом 6:2, 3:6, 6:1 победила американку Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе. 17 феврале она сыграет со Свёнтек в полуфинале соревнований.

Ранее сообщалось, что Звонарёва и Чжаосюань не смогли пройти в финал парного турнира в Дохе.





