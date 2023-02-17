Гаджиев хотел бы увидеть матч сборной России с Бразилией

Олимпийский чемпион Сеула по футболу Гаджи Гаджиев высказался о товарищеских матчах сборной России в условиях изоляции.

«С кем еще из соперников было бы хорошо сыграть? Я думаю, со сборной Бразилии было бы интересно посмотреть матч», — сказал Гаджиев Metaratings.

Он подчеркнул, что сборной России обязательно нужны товарищеские игры, поскольку команда должна жить, действовать.

«Нет официальных игр, нет серьёзных соперников — надо играть с теми, кто есть. И не рассматривать вопрос «сильный — несильный соперник», — заключил Гаджиев.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

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