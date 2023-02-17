Узнать больше

Гаджиев хотел бы увидеть матч сборной России с Бразилией

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион Сеула по футболу Гаджи Гаджиев высказался о товарищеских матчах сборной России в условиях изоляции.

«С кем еще из соперников было бы хорошо сыграть? Я думаю, со сборной Бразилии было бы интересно посмотреть матч», — сказал Гаджиев Metaratings.

Он подчеркнул, что сборной России обязательно нужны товарищеские игры, поскольку команда должна жить, действовать.

«Нет официальных игр, нет серьёзных соперников — надо играть с теми, кто есть. И не рассматривать вопрос «сильный — несильный соперник», — заключил Гаджиев.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал об особенностях футбола в чемпионате Швейцарии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить