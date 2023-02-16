Бышовец — о матче с Ираном: нужно использовать любую возможность

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Анатолий Бышовец высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и Ирана.

«Фактически у нашей сборной выбора нет, с кем играть. Думаю, что нужно использовать любую возможность для того, чтобы сохранить национальную команду и внимание к ней, в том числе с помощью товарищеского матча с Ираном», — цитирует Бышовца Metaratings.

16 февраля появилась информация, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана. Встреча может пройти в Тегеране 22 или 23 марта.

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