Ротенберг — о победе в регулярном чемпионате КХЛ: теперь начинается следующий этап

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о досрочной победе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Поставили задачу выиграть каждую игру. Третий раз в нашей истории, когда мы выиграли регулярный чемпионат. Важно было выиграть Кубок континента. Теперь начинается следующий этап. Мы должны доказывать, что лучшие», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

СКА обыграл «Сибирь» в домашнем матче со счетом 1:0. Армейцы накануне досрочно стали победителями регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Трактор» сыграет с «Сочи» в джерси, посвящённом юбилею падения метеорита.