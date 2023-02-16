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Ротенберг — о победе в регулярном чемпионате КХЛ: теперь начинается следующий этап

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о досрочной победе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Поставили задачу выиграть каждую игру. Третий раз в нашей истории, когда мы выиграли регулярный чемпионат. Важно было выиграть Кубок континента. Теперь начинается следующий этап. Мы должны доказывать, что лучшие», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

СКА обыграл «Сибирь» в домашнем матче со счетом 1:0. Армейцы накануне досрочно стали победителями регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Трактор» сыграет с «Сочи» в джерси, посвящённом юбилею падения метеорита.

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