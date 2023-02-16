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Майга: Глушаков принесёт много пользы «Пари НН» во второй части чемпионата

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Защитник «Пари НН» Мамаду Майга оценил игру хавбека Дениса Глушакова в составе нижегородского клуба.
Майга: Глушаков принесёт много пользы «Пари НН» во второй части чемпионата
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Глушаков — хороший футболист. У него есть большой опыт. Он нам много помогает на поле, подсказывая во время игры. Он знает, где надо открыться, где надо сыграть в касание. Нам очень помогает его опыт. Это реально чувствуется. Я это тоже чувствую», — цитирует Майгу «Матч ТВ».

«Пари НН» 16 февраля на зимних учебно-тренировочных сборах проиграл «Оренбургу» со счётом 1:2. Глушаков в этом матче отметился забитым мячом, а также дважды не реализовал пенальти.

9 января полузащитник расторг контракт с «Химками». В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за подмосковную команду. Экс-игрок московского «Спартака» подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Ранее бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о переходе Глушакова в нижегородский «Пари НН».

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