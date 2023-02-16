Кураньи рассказал, что принял участие в переходе Кокорина в «Арис»

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи признался, что принял участие в переходе нападающего Александра Кокорина в «Арис».

«Мы дружим с владельцем «Ариса», и я предложил ему этот вариант. Мы обсуждали с Кокориным, что ему снова нужно играть и почувствовать радость от футбола. За год он сможет восстановить уверенность, чтобы вернуться на высокий уровень. Думаю, он сам счастлив, как всё сложилось», — приводит слова Кураньи «Матв ТВ».

Кокорин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 1 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 19 матчах чемпионата Кипра. «Арис» (31 очко) располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

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