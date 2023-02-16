В «Крыльях» подтвердили, что «Локомотив» заплатил 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова
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Информация о выплате «Локомотивом» 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова верна», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» 28 декабря объявил о подписании контрактов с бывшими футболистами «Крыльев» Глушенковым и Пиняевым. Соглашение с игроками рассчитано на четыре года.
Столичный клуб после 17 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что гол Пиняева помог «Локомотиву» обыграть «Урал» в товарищеском матче.