В «Крыльях» подтвердили, что «Локомотив» заплатил 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова

В пресс-службе «Крыльев Советов» подтвердили информацию о сумме, которую выплатил «Локомотив» за игроков Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Информация о выплате «Локомотивом» 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова верна», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» 28 декабря объявил о подписании контрактов с бывшими футболистами «Крыльев» Глушенковым и Пиняевым. Соглашение с игроками рассчитано на четыре года.

Столичный клуб после 17 туров занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что гол Пиняева помог «Локомотиву» обыграть «Урал» в товарищеском матче.