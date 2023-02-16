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Терзич — о победе «Боруссии» над «Челси»: приятно выйти победителем

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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался о победе своих подопечных в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Приятно выйти победителем. Нам немножко повезло, и у нас был исключительный вратарь. Но нет необходимости извиняться после домашней победы над «Челси», — приводит слова Терзиса официальный сайт УЕФА.

Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 1:0.

В составе «Боруссии» мяч забил нападающий Карим Адейеми на 64-й минуте матча. Также футболист признан игроком матча.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к российскому полузащитнику Александру Головину.

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