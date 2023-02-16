Фигуристка Медведева рассказала о своём девизе в спорте

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём девизе в спорте.

«Девиз по жизни у меня постоянно меняется. Сейчас, наверное, его вообще и нет. Но в спорте у меня был: «Кто не падал, тот не поднимался», — приводит слова Медведевой в своем Telegram-канале Ляйсан Утяшева.

23-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Евгения является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

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