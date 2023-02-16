«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Манчестер Сити» нанёс поражение «Арсеналу» в перенесённом матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

В составе победителей мячи забили Кевин Де Брёйне (24-я минута), Джек Грилиш (72-я), Эрлинг Холанд (82-я). У «Арсенала» отличился Букайо Сака (42-я, пенальти).

«Арсенал» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с тем же количеством очков располагается на первой строчке.

Ранее гол Гакпо помог «Ливерпулю» победить «Эвертон» в матче АПЛ.