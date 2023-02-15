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Чалов: никому неинтересно играть в Азии

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Нападающий сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в АФК.

«Готов ли я морально к тому, что сыграл свой последний матч в еврокубках год назад? Очень надеюсь, что это не так. Никому неинтересно играть в Азии. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК. Тема для меня сложная», — приводит слова Чалова Sport24.

Напомним, что исполком РФС отложил 30 декабря принятие решения о переходе в АФК. 

РФС 24 января провёл встречу с УЕФА. Ключевой темой была необходимость возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

УЕФА исключил российские сборные и клубы из турниров под его эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе РФС в АФК.

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