Чалов: никому неинтересно играть в Азии
«Готов ли я морально к тому, что сыграл свой последний матч в еврокубках год назад? Очень надеюсь, что это не так. Никому неинтересно играть в Азии. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК. Тема для меня сложная», — приводит слова Чалова Sport24.
Напомним, что исполком РФС отложил 30 декабря принятие решения о переходе в АФК.
РФС 24 января провёл встречу с УЕФА. Ключевой темой была необходимость возвращения российских сборных и клубов к международным соревнованиям.
УЕФА исключил российские сборные и клубы из турниров под его эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе РФС в АФК.