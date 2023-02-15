Чалов рассказал, почему проводит лучший за последние годы сезон в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, почему проводит лучший за последние годы сезон.

«Одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться», — приводит слова Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за армейцев. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке России подопечные Владимира Федотова набрали 13 очков и со второго места в группе D вышли в плей-офф.

Ранее Чалов заявил, что хочет выиграть титул с ЦСКА и уехать в топ-чемпионат.