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Чалов рассказал, почему проводит лучший за последние годы сезон в ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, почему проводит лучший за последние годы сезон.
Чалов рассказал, почему проводит лучший за последние годы сезон в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Одна из причин — чемпионат стал слабее из-за того, что уехало много хороших легионеров. Второе: я набрался опыта и стал чувствовать себя увереннее, получил доверие, и стало больше получаться», — приводит слова Чалова Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин забил 11 мячей и отдал две результативные передачи в 21 матче за армейцев. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. В Кубке России подопечные Владимира Федотова набрали 13 очков и со второго места в группе D вышли в плей-офф.

Ранее Чалов заявил, что хочет выиграть титул с ЦСКА и уехать в топ-чемпионат.

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