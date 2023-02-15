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Роман Ротенберг считает Кубок Континента очень важным трофеем для СКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказал мнение, что победа в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является очень важной для клуба.
Роман Ротенберг считает Кубок Континента очень важным трофеем для СКА
  • © Telegram/СКА

«Кубок Континента — очень важный трофей для нас. Спасибо за поддержку нашим болельщикам — они помогали нам побеждать и в Ледовом, и на выездах», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат и стал обладателем Кубка Континента. Это произошло после того, как ЦСКА в домашнем матче уступил «Локомотиву» (1:4).

СКА лидирует в сводной таблице КХЛ, набрав 97 очков. Второе место занимает «Локомотив» (88). ЦСКА находится на четвёртой строчке (86).

Ранее Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Валентина Зыкова.

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