Роман Ротенберг считает Кубок Континента очень важным трофеем для СКА
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«Кубок Континента — очень важный трофей для нас. Спасибо за поддержку нашим болельщикам — они помогали нам побеждать и в Ледовом, и на выездах», — написал Ротенберг в Telegram-канале.
СКА досрочно выиграл регулярный чемпионат и стал обладателем Кубка Континента. Это произошло после того, как ЦСКА в домашнем матче уступил «Локомотиву» (1:4).
СКА лидирует в сводной таблице КХЛ, набрав 97 очков. Второе место занимает «Локомотив» (88). ЦСКА находится на четвёртой строчке (86).
Ранее Ротенберг рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Валентина Зыкова.