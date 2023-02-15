Le Parisien: ПСЖ может отпустить Неймара бесплатно в другой клуб

В «Пари Сен-Жермен» рассматривают возможность бесплатного перехода нападающего Неймара в другой клуб.

«ПСЖ может быть готов даже бесплатно отпустить Неймара, чтобы сэкономить на зарплате и избавиться от игрока с плохой репутацией», — приводит слова источника Le Parisien.

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За французский клуб он провёл 172 матча, забил 117 мячей и отдал 76 результативных передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» обсуждает с ПСЖ трансфер Неймара за €60 млн.