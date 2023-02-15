Узнать больше

Дэйли: отец Овечкина многое сделал для развития сына как хоккеиста и личности

Короткая ссылка
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что отец российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил Овечкин сделал многое для развития сына как игрока и личности.
Дэйли: отец Овечкина многое сделал для развития сына как хоккеиста и личности
  • globallookpress.com

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время», — цитирует Билла Дэйли ТАСС.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать отца Овечкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить