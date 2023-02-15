Дэйли: отец Овечкина многое сделал для развития сына как хоккеиста и личности

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что отец российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаил Овечкин сделал многое для развития сына как игрока и личности.

«Очень грустно. Всегда тяжело терять отца, который так много значил для Александра и его развития как игрока и личности. Мы выражаем искренние соболезнования Александру и всей его семье в это трудное время», — цитирует Билла Дэйли ТАСС.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать отца Овечкина.