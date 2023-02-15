Президент КХЛ Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать отца Овечкина

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов сообщил, что хоккейной семье будет не хватать отца нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Михаила.

«Выражаю соболезнования Александру Овечкину и всей его семье — ушёл из жизни папа Саши, Михаил Викторович. Нашей хоккейной семье будет не хватать Михаила Викторовича. Скорбим вместе с вами. Вечная память», — цитирует Морозова ТАСС.

15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца.