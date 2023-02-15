Президент КХЛ Морозов заявил, что хоккейной семье будет не хватать отца Овечкина
- РИА Новости
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«Выражаю соболезнования Александру Овечкину и всей его семье — ушёл из жизни папа Саши, Михаил Викторович. Нашей хоккейной семье будет не хватать Михаила Викторовича. Скорбим вместе с вами. Вечная память», — цитирует Морозова ТАСС.
15 февраля Овечкин в социальных сетях сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.
Ранее нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца.