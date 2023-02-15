Le Parisien: «Челси» обсуждает с ПСЖ трансфер Неймара за €60 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Челси».

Как сообщает Le Parisien, владелец «Челси» Тодд Боули встретился за обедом с представителем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, где обсуждался возможный трансфер.

По информации источника, английский клуб готов предложить парижанам за Неймара €60 млн.

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За французский клуб он провёл 172 матча, забил 117 мячей и отдал 76 результативных передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара летом за €100 млн.