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Le Parisien: «Челси» обсуждает с ПСЖ трансфер Неймара за €60 млн

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в «Челси».
Le Parisien: «Челси» обсуждает с ПСЖ трансфер Неймара за €60 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Sven Hoppe/dpa

Как сообщает Le Parisien, владелец «Челси» Тодд Боули встретился за обедом с представителем ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, где обсуждался возможный трансфер.

По информации источника, английский клуб готов предложить парижанам за Неймара €60 млн.

Бразилец перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году. За французский клуб он провёл 172 матча, забил 117 мячей и отдал 76 результативных передач. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара летом за €100 млн.

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