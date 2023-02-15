Узнать больше

Кормье оценил необходимость реванша между Махачевым и Волкановски

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье прокомментировал реванш между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.
Кормье оценил необходимость реванша между Махачевым и Волкановски
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Не уверен, что хотел бы увидеть незамедлительный реванш. Не особо понимаю, зачем Махачеву соглашаться на этот реванш сейчас. Правда заключается в том, что он победил», — приводит слова Кормье BJ Penn. 

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев опроверг обвинения в использовании капельниц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить