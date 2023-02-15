Кормье оценил необходимость реванша между Махачевым и Волкановски

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье прокомментировал реванш между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Не уверен, что хотел бы увидеть незамедлительный реванш. Не особо понимаю, зачем Махачеву соглашаться на этот реванш сейчас. Правда заключается в том, что он победил», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее Махачев опроверг обвинения в использовании капельниц.