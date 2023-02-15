Источник: сборная Аргентины продлила контракт со Скалони до 2026 года

Сборная Аргентины и главный тренер Лионель Скалони продлили сотрудничество.

Как сообщает журналист Гастон Эдуль в социальных сетях, Скалони продлил контракт с национальной командой до 2026 года.

Под руководством специалиста аргентинская футбольная сборная выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года, победив в финале Францию по пенальти.

Скалони включён в тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА. На приз также претендуют Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой команде симпатизировал на чемпионате мира в Катаре.