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Источник: сборная Аргентины продлила контракт со Скалони до 2026 года

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Сборная Аргентины и главный тренер Лионель Скалони продлили сотрудничество.
Источник: сборная Аргентины продлила контракт со Скалони до 2026 года
  • Gettyimages.ru
  • © Marcelo Endelli

Как сообщает журналист Гастон Эдуль в социальных сетях, Скалони продлил контракт с национальной командой до 2026 года. 

Под руководством специалиста аргентинская футбольная сборная выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года, победив в финале Францию по пенальти.

Скалони включён в тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА. На приз также претендуют Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола.

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, какой команде симпатизировал на чемпионате мира в Катаре.

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