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Вингер киевского «Динамо» рассказал, в чём главное отличие украинцев от россиян

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Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший за «Тамбов», назвал главную разницу между россиянами и украинцами.
Вингер киевского «Динамо» рассказал, в чём главное отличие украинцев от россиян
  • Gettyimages.ru

«Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Россияне очень радикальны. Там иностранцам тяжело ходить по улицам. Им не хватает такого гостеприимства, которое характерно для украинцев», — сказал нигериец пресс-службе клуба.

Напомним, что игрок выступал за «Тамбов» с 2018 по 2020 год. Он провёл за команду 33 матча и забил три гола. 1 января 2020 года было объявлено, что «Тамбов» расторг контракт с Бенито по обоюдному согласию сторон.

Ранее Бенито заявил, что фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих.

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