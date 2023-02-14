Вингер киевского «Динамо» рассказал, в чём главное отличие украинцев от россиян

Нигерийский вингер киевского «Динамо» Бенито, выступавший за «Тамбов», назвал главную разницу между россиянами и украинцами.

«Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Россияне очень радикальны. Там иностранцам тяжело ходить по улицам. Им не хватает такого гостеприимства, которое характерно для украинцев», — сказал нигериец пресс-службе клуба.

Напомним, что игрок выступал за «Тамбов» с 2018 по 2020 год. Он провёл за команду 33 матча и забил три гола. 1 января 2020 года было объявлено, что «Тамбов» расторг контракт с Бенито по обоюдному согласию сторон.

Ранее Бенито заявил, что фанаты «Зенита» ненавидят темнокожих.