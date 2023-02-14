Экс главный тренер сборной России заявил, что у Кокорина нет шансов возродить карьеру

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться на прежний уровень.

«У него уже нет никаких шансов возродить карьеру, даже на самом простом уровне. Кипр — это простой чемпионат. В «Фиорентине», где нужно было себя проявлять, мы его не увидели», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи в 19 матчах чемпионата Кипра. «Арис» (31 очко) располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

Кокорин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 1 сентября.

Ранее Дан Петреску заявил, что для него Кокорин был самым одарённым молодым российским футболистом.