Экс главный тренер сборной России заявил, что у Кокорина нет шансов возродить карьеру
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«У него уже нет никаких шансов возродить карьеру, даже на самом простом уровне. Кипр — это простой чемпионат. В «Фиорентине», где нужно было себя проявлять, мы его не увидели», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи в 19 матчах чемпионата Кипра. «Арис» (31 очко) располагается на шестой строчке турнирной таблицы.
Кокорин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 1 сентября.
Ранее Дан Петреску заявил, что для него Кокорин был самым одарённым молодым российским футболистом.