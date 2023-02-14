Мостовой: не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта со «Спартаком»
«Посмотрим, как Абаскаль будет себя показывать после повышения зарплаты. А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил. Допускаю, что со временем результат просядет. Не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.
По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого в активе 42 очка.
Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал Абаскаля талантливым тренером.