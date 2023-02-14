Мостовой: не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о продлении контракта главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля с клубом.

«Посмотрим, как Абаскаль будет себя показывать после повышения зарплаты. А то, может, контракт выбивал себе хороший, поэтому старался изо всех сил. Допускаю, что со временем результат просядет. Не думаю, что Абаскаль доработает до конца своего контракта», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

13 февраля «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

В июне 2022 года 33-летний испанец возглавил красно-белых после отставки итальянского специалиста Паоло Ваноли.

По итогам 17 туров «Спартак» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого в активе 42 очка.

Ранее бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал Абаскаля талантливым тренером.