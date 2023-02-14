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Гаджиев назвал самого опасного российского бойца для Махачева

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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал имя самого опасного российского бойца для чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Считаю, что это Али Багов. Есть борьба. Тот Али, который в хорошей форме… Али, который уложился в вес. Он стилистически был бы максимально неудобен. Но, повторюсь, ребята должны быть в абсолютно равных условиях с точки зрения фармакологии», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Теперь на его счету 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах. 

В активе 32-летнего Багова 32 победы и десять поражений.

Ранее Гаджиев назвал наиболее интересного соперника для Махачева в UFC.

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