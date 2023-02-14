Гаджиев назвал самого опасного российского бойца для Махачева
«Считаю, что это Али Багов. Есть борьба. Тот Али, который в хорошей форме… Али, который уложился в вес. Он стилистически был бы максимально неудобен. Но, повторюсь, ребята должны быть в абсолютно равных условиях с точки зрения фармакологии», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».
Поединок Махачева с австралийцем Александером Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой российского бойца единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.
Теперь на его счету 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах.
В активе 32-летнего Багова 32 победы и десять поражений.
Ранее Гаджиев назвал наиболее интересного соперника для Махачева в UFC.