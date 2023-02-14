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Быстров не уверен, что переход в «Крылья Советов» пойдёт на пользу Писарскому

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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение, что переход нападающего Владимира Писарского в «Крылья Советов» может не пойти на пользу футболисту.

«Одно дело, когда ты играешь, прикалываешься, у тебя там всё получается, ты забиваешь как в «Оренбурге». Даже с «Зенитом» они играли хорошо, хотя получили шесть. Я лучше буду смотреть на «Оренбург», а не на команду, которая к 90‑й минуте уступает 0:2, а ещё ни разу центр поля не перешла», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

26-летний россиянин 5 января перешёл из «Оренбурга» в самарский клуб, подписав контракт до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне нападающий забил 17 мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах.

Ранее Писарский рассказал о предложении перейти в «Зенит».

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