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На УЕФА возложили основную ответственность за беспорядки перед финалом ЛЧ в Париже

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Независимая комиссия УЕФА пришла к выводу, что организация несёт основную ответственность за ошибки, допущенные при проведении финала Лиги чемпионов 2022 года в Париже.

«УЕФА был центральной частью проекта, и неспособность обеспечить надлежащую безопасность, отсутствие совместной работы и устранение организационных проблем было в первую очередь их обязанностью. Однако полиция и Федерация футбола Франции также несут ответственность», — говорится в отчёте.

Напомним, что матч между «Ливерпулем» и «Реалом» начался с 35-минутной задержкой из-за беспорядков вокруг стадиона. Болельщики пытались попасть на игру по фальшивым билетам. Тогда полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее глава РПЛ Александр Алаев рассказал о встрече с руководством УЕФА.

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