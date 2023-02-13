Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в «Хатайспор»
- globallookpress.com
«Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», — сказал Глушаков в эфире передачи «Коммент.Шоу».
9 января полузащитник расторг контракт с «Химками». В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за подмосковную команду.
Экс-игрок московского «Спартака» подписал контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.
Ранее бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о переходе Глушакова в нижегородский «Пари НН».