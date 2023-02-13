Узнать больше

Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в «Хатайспор»

Короткая ссылка
Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о несостоявшемся трансфере в турецкий клуб «Хатайспор».
Глушаков рассказал о несостоявшемся трансфере в «Хатайспор»
  • globallookpress.com

«Мне позвонил один человек, мы общались три часа. Ждали звонка от «Хатайспора» на следующий день. А утром случилось землетрясение», — сказал Глушаков в эфире передачи «Коммент.Шоу». 

9 января полузащитник расторг контракт с «Химками». В нынешнем сезоне он забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 19 матчах за подмосковную команду.

Экс-игрок московского «Спартака» подписал контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Ранее бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о переходе Глушакова в нижегородский «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить