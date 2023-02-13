Нагельсман оценил шансы «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о шансах мюнхенского клуба в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

«Это будет встреча двух одинаково сильных команд. Постараемся показать хорошую игру на выезде. Уверен, что у нас это получится, мы добьёмся хорошего результата», — сказал на предматчевой пресс-конференции Нагельсман.

Первый матч в рамках 1/8 финала с «Баварией» пройдёт 14 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Уточняется, что нападающий «Баварии» Садио Мане пропустит матч с ПСЖ.

Ранее «Бавария» разгромила «Бохум» в матче Бундеслиги.