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Нагельсман оценил шансы «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о шансах мюнхенского клуба в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
Нагельсман оценил шансы «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ
  • AP

«Это будет встреча двух одинаково сильных команд. Постараемся показать хорошую игру на выезде. Уверен, что у нас это получится, мы добьёмся хорошего результата», — сказал на предматчевой пресс-конференции Нагельсман.

Первый матч в рамках 1/8 финала с «Баварией» пройдёт 14 февраля. Начало — в 23:00 мск.

Уточняется, что нападающий «Баварии» Садио Мане пропустит матч с ПСЖ.

Ранее «Бавария» разгромила «Бохум» в матче Бундеслиги.

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