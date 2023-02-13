Тренер Махачева оценил возможность реванша с Волкановски

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о возможном реванше с чемпионом полулёгкого дивизиона Александером Волкановски.

«Без сомнений, в UFC хотели бы увидеть реванш, и я не вижу причин, по которым он не мог бы состояться. Да и Ислам был бы не против. Как и Алекс. Он называет себя Великим и оправдывает это прозвище. У него правильный настрой, и в определённый момент они с Исламом могли бы провести реванш», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Поединок между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Теперь на счету Ислама 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах. Волкановски потерпел второе поражение в 27 поединках и первое в UFC.

Ранее боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказал мнение о предпочтительном сопернике для Махачева в UFC.