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Тренер Махачева оценил возможность реванша с Волкановски

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Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислама Махачева, высказался о возможном реванше с чемпионом полулёгкого дивизиона Александером Волкановски.
Тренер Махачева оценил возможность реванша с Волкановски
  • Gettyimages.ru

«Без сомнений, в UFC хотели бы увидеть реванш, и я не вижу причин, по которым он не мог бы состояться. Да и Ислам был бы не против. Как и Алекс. Он называет себя Великим и оправдывает это прозвище.  У него правильный настрой, и в определённый момент они с Исламом могли бы провести реванш», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Submission Radio. 

Поединок между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Махачев провёл первую защиту титула чемпиона UFC в лёгком весе.

Теперь на счету Ислама 24 победы и одно поражение в 25 боях в смешанных единоборствах. Волкановски потерпел второе поражение в 27 поединках и первое в UFC.

Ранее боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказал мнение о предпочтительном сопернике для Махачева в UFC.

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