Данни: завершение карьеры Жиркова — грустная новость

Бывший игрок «Зенита» Мигел Данни прокомментировал новость о том, что экс-защитник ЦСКА Юрий Жирков завершил профессиональную карьеру.

«Завершение карьеры Жиркова — грустная новость для меня. Он провёл великолепную карьеру, отлично выступал в «Челси». Я рад, что смог разделить с ним множество хороших моментов на футбольном поле. Мне было приятно играть вместе с ним», — цитирует Данни «Чемпионат».

Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».

Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Жирков завершил профессиональную карьеру.