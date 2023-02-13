Данни: завершение карьеры Жиркова — грустная новость
- РИА Новости
«Завершение карьеры Жиркова — грустная новость для меня. Он провёл великолепную карьеру, отлично выступал в «Челси». Я рад, что смог разделить с ним множество хороших моментов на футбольном поле. Мне было приятно играть вместе с ним», — цитирует Данни «Чемпионат».
Жирков выступал за тамбовский «Спартак», столичный ЦСКА, махачкалинский «Анжи», столичное «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», подмосковные «Химки» и лондонский «Челси».
Он является двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии.
Ранее журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что Жирков завершил профессиональную карьеру.