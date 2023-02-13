Авербух заявил, что Костомарову потребуется дорогостоящая реабилитация

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду хореограф Илья Авербух сообщил, что Роману Костомарову понадобится дорогостоящая реабилитация.

«Он обеспечен всем необходимым. Однако все мы понимаем, что в дальнейшем потребуется дорогостоящая реабилитация, и мы, как и компания, и как большая ледовая семья, готовы в этом помогать», — приводит слова Авербуха РИА Новости со ссылкой на пресс-службу всероссийского тура «Ледниковый период. Снова».

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание спортсмен пришёл спустя две недели.

Ранее Авербух сообщил, что всероссийский тур «Ледникового периода» пройдёт в поддержку Костомарова.