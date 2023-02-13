Санчес считает, что Волкановски одержал победу над Махачевым

Бывший боец UFC Диего Санчес оценил победу россиянина Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски в титульном поединке UFC.

«Оба парня выдали потрясающие выступления. После пересмотра поединка без комментариев я был ещё сильнее впечатлён Александером Волкановски.

Я считаю его победителем. Было интересно наблюдать за его боевым духом», — написал Санчес в социальных сетях.

Поединок между спортсменами продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается покидать команду.