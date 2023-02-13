Месси и Мбаппе тренировались в общей группе ПСЖ перед матчем с «Баварией»
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Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.
Первый матч ПСЖ с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.
1 февраля Мбаппе получил травму в матче с «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции.
8 февраля Месси получил травму подколенного сухожилия во встрече 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем» (1:2).
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