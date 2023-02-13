Месси и Мбаппе тренировались в общей группе ПСЖ перед матчем с «Баварией»

Нападающие «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Килиан Мбаппе провели тренировку с основной командой.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

Первый матч ПСЖ с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля.

1 февраля Мбаппе получил травму в матче с «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции.

8 февраля Месси получил травму подколенного сухожилия во встрече 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем» (1:2).

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор назвал отличным поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 284.