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Макгрегор назвал отличным поединок Махачева и Волкановски

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Ирландский боец Конор Макгрегор назвал отличным поединок россиянина Ислама Махачева и австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 284.
Макгрегор назвал отличным поединок Махачева и Волкановски
  • Gettyimages.ru

«Это был отличный бой, парни! В нём не было проигравших, только победители.

Мне тоже нужно было быть там, ведь на кону стояли два моих бывших титула. Поздравляю всех в UFC!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Поединок между Махачевым и Волкановски продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46.

12 февраля Макгрегор оскорбил Махачева и Волкановски после титульного боя UFC.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оценил победу Махачева над Волкановски в титульном поединке UFC.

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