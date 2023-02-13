Всероссийский тур «Ледникового периода» пройдёт в поддержку Костомарова

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду хореограф Илья Авербух сообщил, что всероссийский тур «Ледникового периода» пройдёт в поддержку Романа Костомарова.

«Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошёл в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Он отметил, что они постараются всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально.

Шоу пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других городах России.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В сознание спортсмен пришёл спустя две недели.

Ранее призёр олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев раскрыл подробности о состоянии Костомарова.