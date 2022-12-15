Жамнов надеется, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по количеству шайб в НХЛ

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов высказал мнение, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по количеству голов.

«Мы переписываемся, я его поздравил с 800-м голом. Я так же, как и все специалисты и болельщики, надеюсь и верю, что рекорд будет побит именно российским хоккеистом. Я думаю, что в этой политической ситуации это было бы очень сильно», — цитирует Жамнова ТАСС.

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3) россиянин отметился хет-триком и результативной передачей. Таким образом, хоккеист достиг отметки 800 голов за карьеру в НХЛ. Нападающему осталось оформить один гол, чтобы догнать Горди Хоу (801), который занимает второе место в списке лучших снайперов лиги за всю её историю. На первой позиции располагается Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин зарегистрировал торговую марку в честь гонки за рекордом Гретцки.