Кроос заявил, что Месси заслужил стать победителем ЧМ-2022

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что нападающий Аргентины Лионель Месси должен выиграть чемпионат мира.

«Если говорить о моих личных предпочтениях, то в сборной Франции играют два моих одноклубника. С другой стороны, я должен быть честным: было бы неправильно, если бы такая карьера, как у Месси, не увенчалась титулом чемпиона мира», — цитирует Крооса Realtotal.

37-летний аргентинец забил 11-й мяч за национальную команду в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с Хорватией (3:0) и побил рекорд бывшего форварда Габриэля Батистуты по голам за аргентинскую сборную.

18 декабря Аргентина сыграет с Францией в финале турнира в Катаре. Начало — 18:00 мск.

Ранее Месси заявил, что командный успех национальной команды на чемпионате мира для него важнее, чем личные рекорды.