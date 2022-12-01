Григорян раскритиковал Дешама за игру сборной Франции на ЧМ-2022

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением об игре сборной Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Марокко.

«Многие хвалят Дидье за то, что он проявляет гибкость на чемпионате мира. Но то, что Жиру всё время играл персонально по Амрабату, а Гризманн — по Унаи, — это бездарность. Когда у тебя игроки на голову сильнее в мастерстве, ты, естественно, должен решать вопрос с позиции силы. Были эпизоды, где Оливье не смотрел на мяч, а смотрел на Софьяна. Для него это непривычная функция, это убожество. В Аргентине команда работает на Месси, это обоснованно. Здесь — нет», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

По словам тренера, Марокко показало идеальную игру по схеме 4—5—1.

«Думаю, многие андердоги у нас возьмут это на вооружение. Никто не мог предположить, что Марокко выйдет на второй тайм. Оставят двух центральных защитников, сдвоят фланги, ударят по левому флангу Франции. К 60‑й минуте было подавляющее преимущество у марокканцев», — сказал он.

Дешам возглавляет французскую сборную с 2012 года. Под его руководством национальная команда доходила до финала чемпионата Европы 2016 года и выигрывала чемпионат мира 2018 года в России. На турнире в Катаре подопечные Дешама также вышли в финал, где сыграют с Аргентиной 18 декабря.