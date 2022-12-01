Месси: рекорды — это хорошо, но важнее достичь успеха со сборной Аргентины

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что командный успех национальной команды на чемпионате мира для него важнее, чем личные рекорды.

«Рекорды — это хорошо, но важнее достичь успеха со сборной Аргентины. Это самая главная цель. Нам остался всего один шаг после длительной тяжёлой борьбы. Мы сделаем всё возможное, чтобы на этот раз у нас всё получилось», — приводит слова нападающего This Day.

37-летний аргентинец забил 11-й мяч за национальную команду в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с Хорватией (3:0) и побил рекорд бывшего форварда Габриэля Батистуты по голам за аргентинскую сборную.

18 декабря Аргентина сыграет с Францией в финале турнира в Катаре. Начало — 18:00.

Ранее сообщалось, что Месси остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной.