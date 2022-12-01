Mundo Deportivo: «Барселона» получила рекордные €3,88 млн от ФИФА за участие игроков на ЧМ

«Барселона» получит 3,88 миллиона евро от Международной федерации футбола (ФИФА) за выступление футболистов на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» получит выплаты в полном объёме за 10 игроков, а также часть суммы за семерых игроков, которые выступали за команду в течение последних трёх сезонов.

По информации источника, эта сумма станет рекордной для каталонского клуба по выплатам от руководящего органа в мировом футболе в качестве компенсации за мировое первенство.

За турнир 2018 года сине-гранатовые получили от ФИФА €3,5 млн, в 2014 году — €1 млн.

С 14 ноября ФИФА выплачивала клубам по 9,7 тыс. евро за каждый день пребывания игрока в составе национальной команды в период подготовки к чемпионату мира и во время проведения турнира 2022 года.

Ранее суд оправдал нападающего сборной Бразилии Неймара по делу о трансфере в «Барселону».