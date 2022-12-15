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Стартовало новое реалити-шоу «Путь бойца»

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14 декабря вышел первый эпизод нового ММA-реалити «Путь бойца».
Стартовало новое реалити-шоу «Путь бойца»
  • Путь бойца.

ММA-реалити покажет, как 20 молодых бойцов из разных концов России будут сражаться за контракт с бойцовской лигой «Наше Дело» на пять миллионов рублей.

Каждому из бойцов придётся проявить себя не только в клетке, но и на морально-волевых испытаниях, например, на уроках актёрского мастерства.

Задачей проекта было превратить спортивное шоу в настоящее реалити телевизионного формата, которое будет интересно смотреть даже тем, кто не является фанатом ММА.

Ранее стал известен кард турнира «Наше Дело», который состоялся 10 декабря в Москве на концертной площадке Music Media Dome.

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