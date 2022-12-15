Навка: Валиева не заслужила психологического прессинга, который обрушился на неё после Олимпиады

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Камила — это ангел, сошедший с небес! Она одарена невероятным талантом, таких фигуристов чрезвычайно мало. Нас много — звёзд, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. Но Валиева особенная. Когда она появляется на льду, как будто всю площадку светом заливает. До каждого зрителя долетает её энергетика», — приводит слова Навки РИА Новости.

По её словам, Валиева не заслужила психологического прессинга, который обрушился на неё после Олимпиады.

«Это всё незаслуженно. Но ничего не бывает просто так. И я уверена, что Валиева — очень сильная девочка. И Камила пройдёт через эти тернии, через все преграды. Я верю в неё и считаю, что её ждет огромное будущее», — сказала она.

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба 16-летней россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил фигуристку до личного турнира, где она заняла четвёртое место. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил результаты соревнований с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призёров командного турнира отложил до полного окончания расследования дела, которое в настоящее время находится в CAS.

Ране сообщалось, что Валиева выступит на чемпионате России по фигурному катанию.