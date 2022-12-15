Тчуамени назвал Мбаппе лучшим футболистом мира

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени оценил игру форварда национальной команды Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2022 года.

«Я считаю, что Килиан — лучший футболист мира. Хочу, чтобы в следующей игре Мбаппе это доказал», — приводит слова Тчуамени Marca.

Полузащитник поделился ожиданиями от предстоящей встречи с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси в финале турнира в Катаре.

«Против Лионеля очень сложно играть. Мы подготовим план, чтобы остановить его. Месси — отличный футболист, но в сборной Аргентины есть много других классных игроков», — сказал он.

Мбаппе и Месси с пятью голами возглавляют список лучших бомбардиров ЧМ-2022.

18 декабря Франция сыграет с Аргентиной в финале. Начало — 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси остался в расположении сборной Аргентины, несмотря на выходной.