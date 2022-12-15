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Американский боец Грин обвинил Махачева в употреблении допинга

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Бобби Грин обвинил россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга.
Американский боец Грин обвинил Махачева в употреблении допинга
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я был абсолютно прав, говоря, что Ислам употребляет допинг. Недавно я наткнулся в YouTube на видео, в котором об этом говорилось, однако люди молчат», — цитирует Грина пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

По словам бойца, Махачев после приезда в США рассказывал, как им давали витамины в российской школе, где он занимался.

«Это было столько лет назад. Представьте, если давать стероиды с десяти лет? Насколько сильным будет боец. А Ислам действительно очень силён», — сказал он.

23 октября 31-летний россиянин победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. До этого в феврале он нокаутировал Грина.

Ранее сообщалось, что Махачев начал подготовку к бою с австралийцем Александром Волкановски.

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