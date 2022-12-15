Американский боец Грин обвинил Махачева в употреблении допинга

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Бобби Грин обвинил россиянина Ислама Махачева в употреблении допинга.

«Я был абсолютно прав, говоря, что Ислам употребляет допинг. Недавно я наткнулся в YouTube на видео, в котором об этом говорилось, однако люди молчат», — цитирует Грина пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

По словам бойца, Махачев после приезда в США рассказывал, как им давали витамины в российской школе, где он занимался.

«Это было столько лет назад. Представьте, если давать стероиды с десяти лет? Насколько сильным будет боец. А Ислам действительно очень силён», — сказал он.

23 октября 31-летний россиянин победил бразильца Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. До этого в феврале он нокаутировал Грина.

Ранее сообщалось, что Махачев начал подготовку к бою с австралийцем Александром Волкановски.