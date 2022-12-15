Тренер «Утрехта» ушёл в отставку после драки с игроком

«Утрехт» объявил, что главный тренер команды Хенк Фрейзер подал в отставку после драки с игроком Амином Юнесом.

«Такого со мной как с наставником никогда не случалось. Это не устраивает ни меня, ни клуб. Этим я нанёс ущерб «Утрехту», и это причиняет боль многим людям, включая меня», — заявил 56-летний специалист.

Как сообщает Voetbal International, тренер напал на игрока и применил физическую силу.

По информации источника, спортивный директор нидерландского клуба стал свидетелем драки, в ходе которой Фрейзер толкнул Юнеса и схватил за шею.

После 14 туров чемпионата Нидерландов «Утрехт» набрал 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов ван Гал подал в отставку.