Морган: Роналду сказал, что Месси — лучший игрок, которого он когда-либо видел

Британский журналист Пирс Морган рассказал, какого мнения форвард сборной Португалии Криштиану Роналду о нападающем команды Аргентины Лионеле Месси.

«У меня был отличный разговор с Роналду. Мы ужинали после того, как я впервые взял у него интервью три года назад, это был действительно очень интересный разговор. Криштиану мне очень нравится как человек», — приводит слова Моргана talkSPORT.

По словам журналиста, португалец был невероятно уважителен к Месси.

«Я спросил у Роналду: «Кто лучший футболист, которого ты когда-либо видел?» Он ответил: «Месси. Но ты задаёшь неправильный вопрос, ведь я никогда не видел свою игру вживую со стороны». Это заставило меня смеяться», — сказал он.

Напомним, что Морган взял у нападающего скандальное интервью, после которого «Манчестер Юнайтед» разорвал с ним контракт.

На чемпионате мира 2022 года Роналду вместе со сборной Португалии вылетел на стадии 1/4 финала, уступив Марокко. Месси в составе команды Аргентины вышел в финал турнира в Катаре, где сыграет с Францией.

Ранее Морган объяснил, чем Роналду лучше Месси.