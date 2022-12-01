AS: «Реал» разрешил Бензема присоединиться к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема может приехать на финал чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.

Как сообщает AS, «Реал» разрешил 34-летнему французу отправиться на турнир в Катар, если он этого захочет.

По информации источника, решение зависит от самого нападающего, мадридский клуб не будет ему препятствовать.

Отмечается, что если Франция станет чемпионом мира, у Бензема будет возможность получить медаль вместе с остальными игроками сборной.

34-летний француз получил травму перед стартом мундиаля, после чего вернулся в расположение «сливочных».

Финал Франция — Аргентина состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался говорить о вызове Бензема в сборную Франции на финал ЧМ-2022.