Федун рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, кого будет поддерживать в финале чемпионата мира в Катаре.

«Финал будет прекрасный. Буду болеть за французов. Почему? Люблю Францию. На чём это основывается? На моей любви», — цитирует Федуна «Матч ТВ».

В финале турнира сыграют Франция и Аргентина. Игра пройдёт 18 декабря. Южноамериканская команда в полуфинале обыграла Хорватию (3:0), а подопечные Дидье Дешама — Марокко (2:0).

Ранее Дешам рассказал, как Франция будет играть против Месси в финале чемпионата мира.